الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل 4 جنود بكمين في لبنان

ففيما حاولت قوات إسرائيلية التسلل إلى الداخل اللبناني، عبر بلدة العديسة على الحدود، اندلعت اشتباكات بينها وبين عناصر من حزب الله، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدة جنود إسرائيليين.
في حين أعلن الحزب الذي مني بخسائر فادحة خلال الأسبوعين الماضيين، أنه تصدى لقوة المشاة هذه التي حاولت التسلل في العديسة، المقابلة لما يعرف بإصبع الجليل.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 20 باشتباكات العديسة .
كما أضافت أن مروحيات إسرائيلية أطلقت النار قرب الحدود لإجلاء الجنود الجرحى.
العربية
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