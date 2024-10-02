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الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل 4 جنود بكمين في لبنان

نقل جنود الاحتلال المصابين
نقل جنود الاحتلال المصابين
الأربعاء، 02-10-2024 10:55 ص

الوكيل الإخباري- بعد ساعات عنيفة من الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي عاشتها الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم الأربعاء، اندلعت اشتباكات بمناطق عدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

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ففيما حاولت قوات إسرائيلية التسلل إلى الداخل اللبناني، عبر بلدة العديسة على الحدود، اندلعت اشتباكات بينها وبين عناصر من حزب الله، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدة جنود إسرائيليين.

في حين أعلن الحزب الذي مني بخسائر فادحة خلال الأسبوعين الماضيين، أنه تصدى لقوة المشاة هذه التي حاولت التسلل في العديسة، المقابلة لما يعرف بإصبع الجليل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 20 باشتباكات العديسة .

كما أضافت أن مروحيات إسرائيلية أطلقت النار قرب الحدود لإجلاء الجنود الجرحى.

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