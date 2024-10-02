الجيش الاسرائيلي يعترف بمقتل 4 جنود بكمين في لبنان

الوكيل الإخباري- بعد ساعات عنيفة من الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي عاشتها الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم الأربعاء، اندلعت اشتباكات بمناطق عدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

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