الجيش السوداني: مقتل 7 مدنيين بقصف للدعم السريع في الفاشر

يأتي ذلك، بينما تحاول قوات الدعم السريع، انتزاع السيطرة على المدينة من الجيش، في وقت يؤكد الجيش أن قواته المسلحة هناك متماسكة.
وفي هذا الصدد أعلن الجيش السوداني يوم الجمعة الماضي مقتل 35 مدنيا بينهم نساء وأطفال وإصابة 40 آخرين في قصف مدفعي لقوات الدعم السريع استهدف أحياء بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وتشهد الفاشر منذ عدة أيام هجمات متواصلة من قوات الدعم السريع التي تستخدم المدافع الثقيلة والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى هجمات برية على المدينة ومخيمات النازحين المحيطة بها مثل مخيمي زمزم وأبو شوك.
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