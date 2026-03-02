الثلاثاء 2026-03-03 12:28 ص

الحرس الثوري الإيراني: إغلاق مضيق هرمز وسنحرق أي سفينة تحاول عبوره

الحرس الثوري الإيراني يوضح حول السيطرة على مضيق هرمز
الوكيل الإخباري-   نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد بالحرس الثوري قوله الاثنين، إن إيران أغلقت مضيق هرمز وستحرق أي سفينة تحاول عبوره.

ويأتي هذا الإجراء عقب مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في غارة أميركية – إسرائيلية، ويهدد بتعطيل خُمس تدفقات النفط العالمية ورفع أسعار النفط الخام بشكل حاد.

 
 


