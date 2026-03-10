الحرس الثوري الإيراني: لن نسمح بتصدير أي لتر نفط من المنطقة إذا استمرت الهجمات

واتهم الحرس الثوري ترامب بالسعي إلى خداع الرأي العام والهروب من ضغط الحرب بسبب ما وصفه بـ"هزائم الجيش الأميركي".
وأضاف أن ترامب حاول إجبار إيران على الاستسلام بسرعة وبأقل تكلفة عبر اغتيال قادة إيرانيين، لكنه فشل في ذلك.
وأكد الحرس الثوري استعداد إيران لمواجهة الأسطول الأميركي في مضيق هرمز، محذرا من أن طهران لن تسمح بتصدير أي لتر نفط من المنطقة إذا استمرت الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
-
