الحرس الثوري الإيراني: لن نسمح بتصدير أي لتر نفط من المنطقة إذا استمرت الهجمات

الوكيل الإخباري- قال الحرس الثوري الإيراني، فجر الثلاثاء، إن طهران هي من ستحدد نهاية الحرب، ردا على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن سير العمليات العسكرية.

واتهم الحرس الثوري ترامب بالسعي إلى خداع الرأي العام والهروب من ضغط الحرب بسبب ما وصفه بـ"هزائم الجيش الأميركي".



وأضاف أن ترامب حاول إجبار إيران على الاستسلام بسرعة وبأقل تكلفة عبر اغتيال قادة إيرانيين، لكنه فشل في ذلك.