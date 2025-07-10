الحوثيون: استهدفنا بصاروخ باليستي مطار بن غوريون

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الوكيل الإخباري- أفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع بأنهم قصفوا مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي من نوع ذي الفقار.

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