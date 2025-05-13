الثلاثاء 2025-05-13 11:25 م
 

الحوثيون يؤكدون إطلاق صاروخ باليستي نحو مطار بن غوريون

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 10:12 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الحوثيون أنهم أطلقوا "صاروخا باليستيا" نحو مطار بن غوريون في تل أبيب الثلاثاء، وذلك بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة.اضافة اعلان


وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمّى إسرائيليا مطار بن غوريون... وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي".
 
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