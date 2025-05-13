الحوثيون يؤكدون إطلاق صاروخ باليستي نحو مطار بن غوريون

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمّى إسرائيليا مطار بن غوريون... وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي".
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