السبت 2026-02-07 12:15 ص

الخارجية الأميركية تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران برًا

طهران
طهران
 
الجمعة، 06-02-2026 10:38 م
الوكيل الإخباري-   دعت وزارة الخارجية الأميركية رعاياها الموجودين في إيران على مغادرة البلاد برا إلى أرمينيا أو تركيا، إذا كان ذلك آمنا، في ظل استمرار تشديد الإجراءات الأمنية واضطراب خدمات الاتصالات والنقل.اضافة اعلان


وقالت الخارجية الأميركية، عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، إن إيران تشهد إجراءات أمنية مشددة، تشمل إغلاقات للطرق، وتعطّل وسائل النقل العام، إلى جانب حجب خدمات الإنترنت.

وأضافت أن الحكومة الإيرانية تواصل تقييد الوصول إلى شبكات الاتصالات المحمولة والأرضية، فضلًا عن الشبكات الوطنية للإنترنت، مشيرة إلى أن شركات الطيران لا تزال تفرض قيودا أو تلغي رحلاتها من وإلى إيران.

ودعت الوزارة المواطنين الأميركيين إلى توقّع استمرار انقطاعات الإنترنت، والتخطيط لوسائل بديلة للتواصل، ومتابعة المستجدات الأمنية بشكل مستمر.

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن هذه التحذيرات تأتي في إطار متابعتها للتطورات الأمنية واللوجستية داخل إيران، وحرصها على سلامة رعاياها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"تيك توك"

تكنولوجيا المفوضية الأوروبية توجه اتهاما لمنصة "تيك توك"

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الاردن السبت

فنون ومشاهير الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً:

فن ومشاهير الموت يُؤلم فناناً لبنانيّاً

المحادثات الثلاثية بين مندوبين من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة

عربي ودولي موسكو تعلن عقد جولة محادثات ثالثة لإنهاء الحرب في أوكرانيا قريبا

طهران

عربي ودولي الخارجية الأميركية تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران برًا

البيت الأبيض يسحب فيديو ترامب المسيء لأوباما ويقول إنه نُشر بـ"الخطأ"

عربي ودولي البيت الأبيض يسحب فيديو ترامب المسيء لأوباما ويقول إنه نُشر بـ"الخطأ"

روسيا تحصد ثالث أكبر محصول حبوب في تاريخها

عربي ودولي روسيا تحصد ثالث أكبر محصول حبوب في تاريخها

الأردن يرحّب بالمفاوضات الأميركية الإيرانية في مسقط

أخبار محلية الأردن يرحّب بالمفاوضات الأميركية الإيرانية في مسقط



 






الأكثر مشاهدة