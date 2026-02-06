الخارجية الأميركية تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران برًا

وقالت الخارجية الأميركية، عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، إن إيران تشهد إجراءات أمنية مشددة، تشمل إغلاقات للطرق، وتعطّل وسائل النقل العام، إلى جانب حجب خدمات الإنترنت.
وأضافت أن الحكومة الإيرانية تواصل تقييد الوصول إلى شبكات الاتصالات المحمولة والأرضية، فضلًا عن الشبكات الوطنية للإنترنت، مشيرة إلى أن شركات الطيران لا تزال تفرض قيودا أو تلغي رحلاتها من وإلى إيران.
ودعت الوزارة المواطنين الأميركيين إلى توقّع استمرار انقطاعات الإنترنت، والتخطيط لوسائل بديلة للتواصل، ومتابعة المستجدات الأمنية بشكل مستمر.
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن هذه التحذيرات تأتي في إطار متابعتها للتطورات الأمنية واللوجستية داخل إيران، وحرصها على سلامة رعاياها.
