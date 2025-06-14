السبت 2025-06-14 12:00 م
 

الخارجية الإيرانية: واشنطن تتحمل مسؤولية العدوان الإسرائيلي

إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
 
السبت، 14-06-2025 11:45 ص
الوكيل الإخباري-   اتهمت إيران، السبت، الولايات المتحدة، بمنح إسرائيل ضوءًا أخضر لبدء الهجوم على إيران، معتبرة أن هذه العملية جعلت المفاوضات مع الولايات المتحدة بلا معنى من الناحية العملية.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنه "من غير المتصوَّر أو الممكن أن يكون الكيان الصهيوني (إسرائيل) قد ارتكب مثل هذا العدوان المغامر، ومثل هذه الإثارة للحرب في المنطقة من دون تعاون أو تنسيق، أو على الأقل ضوء أخضر واعٍ من أميركا".

وأضاف أن إيران "تعتبر حكومة الولايات المتحدة مسؤولة عن تبعات وعواقب هذا العمل غير المدروس والمخالف للقانون الذي ارتكبه الكيان الصهيوني، ولا يزال من غير الواضح ما هو القرار الذي سنتخذه يوم الأحد في هذا الصدد".

واعتبر أن أمنية إسرائيل الدائمة كانت "جرّ الدول الغربية إلى صراع والتورط في المنطقة".

وفيما يتعلق بالجولة المقبلة من المفاوضات الإيرانية مع الولايات المتحدة، قال بقائي: "بخصوص قرار إيران المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، على الرغم من هجوم الكيان الصهيوني على البلاد، فإن الطرف الآخر قد تصرّف بطريقة جعلت المفاوضات والحوار بلا معنى عمليًا".

ولفت إلى أنه: "لا يمكن أن تدّعي في نفس الوقت أنك تتفاوض وتتحاور للوصول إلى تفاهم حول موضوع ما، وفي الوقت نفسه تقوم بتقاسم الأدوار وتسمح لنظام عنصري بالاعتداء على السلامة الإقليمية للبلاد".

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية

عربي ودولي الخارجية الإيرانية: واشنطن تتحمل مسؤولية العدوان الإسرائيلي

ربقلاق

منوعات نحلة تقتل مليارديرا على أرض الملعب.. النهاية الصادمة لصديق الأمير ويليام

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

أسواق ومال ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

موقع سقوط صاروخ من إيران على إسرائيل

عربي ودولي مسؤولون عسكريون إيرانيون: الضربات الإيرانية على إسرائيل ستستمر

حصيلة قتلى الطائرة الهندية في ارتفاع

عربي ودولي فاجعة الهند .. ارتفاع حصيلة قتلى الطائرة المنكوبة

آثار القصف الإسرائيلي على إيران

عربي ودولي طهران تعترف بمقتل قادة كبار في هجمات إسرائيلية غير مسبوقة - أسماء

ر

منوعات حالات انتحار أطفال.. تقرير مقلق عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي

تعبيرية

عربي ودولي فتح المجال الجوي اللبناني بعد إغلاق احترازي



 
 





الأكثر مشاهدة