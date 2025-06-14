الخارجية الإيرانية: واشنطن تتحمل مسؤولية العدوان الإسرائيلي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنه "من غير المتصوَّر أو الممكن أن يكون الكيان الصهيوني (إسرائيل) قد ارتكب مثل هذا العدوان المغامر، ومثل هذه الإثارة للحرب في المنطقة من دون تعاون أو تنسيق، أو على الأقل ضوء أخضر واعٍ من أميركا".
وأضاف أن إيران "تعتبر حكومة الولايات المتحدة مسؤولة عن تبعات وعواقب هذا العمل غير المدروس والمخالف للقانون الذي ارتكبه الكيان الصهيوني، ولا يزال من غير الواضح ما هو القرار الذي سنتخذه يوم الأحد في هذا الصدد".
واعتبر أن أمنية إسرائيل الدائمة كانت "جرّ الدول الغربية إلى صراع والتورط في المنطقة".
وفيما يتعلق بالجولة المقبلة من المفاوضات الإيرانية مع الولايات المتحدة، قال بقائي: "بخصوص قرار إيران المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، على الرغم من هجوم الكيان الصهيوني على البلاد، فإن الطرف الآخر قد تصرّف بطريقة جعلت المفاوضات والحوار بلا معنى عمليًا".
ولفت إلى أنه: "لا يمكن أن تدّعي في نفس الوقت أنك تتفاوض وتتحاور للوصول إلى تفاهم حول موضوع ما، وفي الوقت نفسه تقوم بتقاسم الأدوار وتسمح لنظام عنصري بالاعتداء على السلامة الإقليمية للبلاد".
سكاي نيوز
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