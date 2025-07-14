الداخلية السورية: سنبدأ بالتنسيق مع وزارة الدفاع لتدخل مباشر في السويداء

أعلنت الوزارة بدء تدخلها "فورا وبشكل مباشر" لفض النزاع ووقف الاشتباكات وفرض الأمن في السويداء، مشددة على أن قوات الأمن ستعمل على إعادة الاستقرار وحماية المواطنين.
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