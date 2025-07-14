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الداخلية السورية: سنبدأ بالتنسيق مع وزارة الدفاع لتدخل مباشر في السويداء

علم سوريا
علم سوريا
 
الإثنين، 14-07-2025 07:10 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان اليوم الاثنين، أنها ستبدأ بالتنسيق مع وزارة الدفاع، لتدخل مباشر في محافظة السويداء، جنوب سوريا، لفض النزاع ووقف الاشتباكات وفرض الأمن.

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وقالت الوزارة في بيانها إنه قتل 30 شخصا على الأقل خلال الاشتباكات الدامية التي شهدتها المحافظة بين مجموعات من الدروز وبعض عشائر البدو.

أعلنت الوزارة بدء تدخلها "فورا وبشكل مباشر" لفض النزاع ووقف الاشتباكات وفرض الأمن في السويداء، مشددة على أن قوات الأمن ستعمل على إعادة الاستقرار وحماية المواطنين.

 

روسيا اليوم

 
 
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