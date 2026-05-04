الدفاعات الإماراتية تتعامل مع تهديد صاروخي

الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ و26 مسيّرة
الإثنين، 04-05-2026 06:43 م

الوكيل الإخباري-   قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع تهديد صاروخي.

وقال بيان للهيئة:"الآن تتعامل الدفاعات الجوية مع تهديـد صاروخي".

ودعت الهيئة السكان إلى "البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقــع الرسميـة".


وقالت وزارة الدفاع في الإمارات إنه "تم رصد عدد 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة حيث تم التعامل بنجاح مع ثلاث صورايخ فوق المياة الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر".


وأضافت الوزارة أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة الاعتراض النجاح للتهديدات الجوية. وتنوه الوزارة الجمهور الكريم بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتقصي الحقائق، إلى جانب الالتزام بكافة إجراءات السلامة العامة أثناء ورود الرسائل التحذيرية".

 
 


