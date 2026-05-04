الدفاعات الإماراتية تتعامل مع تهديد صاروخي

الوكيل الإخباري- قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع تهديد صاروخي.



وقال بيان للهيئة:"الآن تتعامل الدفاعات الجوية مع تهديـد صاروخي".

ودعت الهيئة السكان إلى "البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقــع الرسميـة".



وقالت وزارة الدفاع في الإمارات إنه "تم رصد عدد 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة حيث تم التعامل بنجاح مع ثلاث صورايخ فوق المياة الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر".