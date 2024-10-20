الدفاع الجوي الروسي يدمر 110 مسيرات جوية معادية الليلة الماضية

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع بأن وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي دمرت الليلة الماضية 110 قطع من المسيرات الجوية الأوكرانية فوق عدة مناطق روسية.

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وقالت الوزارة في بيانها اليوم: "تم التصدي الليلة الماضية، لمحاولة نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية مع استخدام المسيرات الجوية لمهاجمة مواقع ومنشآت داخل الأراضي الروسية. واعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 110 طائرات أوكرانية بدون طيار".