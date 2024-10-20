الدفاع الجوي الروسي يدمر 110 مسيرات جوية معادية الليلة الماضية

يشار إلى أن القوات الأوكرانية، تواصل أعمالها الاستفزازية ضد الأهداف المدنية والحيوية في روسيا، وتقوم باستهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.
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