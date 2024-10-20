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الدفاع الجوي الروسي يدمر 110 مسيرات جوية معادية الليلة الماضية

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 20-10-2024 08:23 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وزارة الدفاع بأن وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي دمرت الليلة الماضية 110 قطع من المسيرات الجوية الأوكرانية فوق عدة مناطق روسية.

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 وقالت الوزارة في بيانها اليوم: "تم التصدي الليلة الماضية، لمحاولة نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية مع استخدام المسيرات الجوية لمهاجمة مواقع ومنشآت داخل الأراضي الروسية. واعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 110 طائرات أوكرانية بدون طيار".

 

ونوهت الوزارة بأنه تم إسقاط 43 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك، و27 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، و18 فوق مقاطعة أوريول، و8 فوق مقاطعة نيجني نوفغورود. وتم تدمير سبع طائرات مسيرة في مقاطعة بيلغورود، وست في مقاطعة بريانسك، وواحدة في مقاطعة موسكو.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية، تواصل أعمالها الاستفزازية ضد الأهداف المدنية والحيوية في روسيا، وتقوم باستهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.

 
gnews

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