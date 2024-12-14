الدفاع الروسية: أوكرانيا تفقد 1375 جنديا خلال يوم

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:
- خسر العدو نحو 60 عسكريا على يد وحدات من مجموعة قوات "الشمال" في محور خاركوف.
- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها التكتيكي، وضربت قوات ومعدات عسكرية معادية في خاركوف ولوغانسك، مكبدة العدو خسائر وصلت إلى حوالي 540 جنديا.
- سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، فيما بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 225 عسكريا.
- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، وفقدت القوات الأوكرانية هناك نحو365 جنديا.
- استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات معادية في خيرسون وزابوروجيه، في حين فقدت القوات الأوكرانية نحو 35 جنديا.
- إسقاط 6 صواريخ HIMARS أمريكية الصنع و60 طائرة بدون طيار.
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