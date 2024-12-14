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الدفاع الروسية: أوكرانيا تفقد 1375 جنديا خلال يوم

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أرشيفية
السبت، 14-12-2024 01:42 م

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت بأن الجيش الأوكراني فقد نحو 1375 جنديا بين قتيل وجريح في مختلف محاور القتال خلال آخر 24 ساعة.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:

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- خسر العدو نحو 60 عسكريا على يد وحدات من مجموعة قوات "الشمال" في محور خاركوف.


- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" وضعها التكتيكي، وضربت قوات ومعدات عسكرية معادية في خاركوف ولوغانسك، مكبدة العدو خسائر وصلت إلى حوالي 540 جنديا.

- سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" على مواقع أكثر ملاءمة في دونيتسك، فيما بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 225 عسكريا.


- حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، وفقدت القوات الأوكرانية هناك نحو365 جنديا.

 

- واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" تقدمها في عمق دفاعات العدو في دونيتسك وبلغت خسائر العدو نحو 150 عسكريا.


- استهدفت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات معادية في خيرسون وزابوروجيه، في حين فقدت القوات الأوكرانية نحو 35 جنديا.

 

- إصابة 3 مستودعات للطائرات المسيرة، إضافة إلى تجمعات للقوات والمعدات العسكرية للعدو في 153 منطقة.


- إسقاط 6 صواريخ HIMARS أمريكية الصنع و60 طائرة بدون طيار.

 

RT

 
gnews

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