الوكيل الإخباري- أعلنت الدفاع الروسية تحرير بلدة نيفسكويه في لوغانسك وبلدة كراسني يار في دونيتسك والقضاء على 1820عسكريا أوكرانيا، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة لقوات كييف خلال 24 ساعة.

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طهرت قوات "الشمال" مناطق جديدة على محوري فولتشانسك وليبتسوفسكي من جيش زيلينسكي في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وكبدت العدو 40 جنديا ودمرت له مدافع غربية وآليات وموقعا لتجميع المسيرات.



وحررت قوات "الغرب" الروسية بلدة نيفسكويه في جمهورية لوغانسك وصدت 5 هجمات، وكبدت العدو 430 قتيلا ودمرت له دبابة ومدافع غربية ومستودع ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية وآليات أخرى.



وحسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت 7 هجمات وكبدت العدو 710 عسكريين ودمرت له مدافع غربية وآليات.



وحررت قوات "المركز" بلدة كراسني يار في جمهورية دونيتسك وصدت 10 هجمات وكبدت العدو 465 قتيلا ودمرت له مدافع وآليات ومدرعتي "كوزاك"أوكرانية و"كيربي" أمريكية وأسلحة غربية.