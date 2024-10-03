الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا بلغت 2085 جنديا خلال يوم

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس بأن الجيش الأوكراني فقد ما مجموعه نحو 2085 عسكريا في المحاور الأساسية للعملية الخاصة خلال اليوم الماضي.



جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:

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استهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على محوري ليبتسي وفولتشانسك تشكيلات معادية في مقاطعة خاركوف ومدينة خاركوف، ووصلت خسائر العدو هناك إلى نحو 145 عسكريا>



سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، وضربت قوات ومعدات عسكرية للعدو في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك، كما صدت 3 هجمات مضادة، في حين خسر الجيش الأوكراني نحو 400 جندي.



الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك والقضاء على 2120 عسكريا أوكرانيا في 24 ساعة.



حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها التكتيكي في دونيتسك، وصدت 3 هجمات مضادة، بينما بلغت خسائر العدو نحو 720 جنديا.



واصلت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" تقدمها في عمق دفاعات العدو في دونيتسك، كما صدت 8 هجمات مضادة، فيما فقد العدو نحو 615 عسكريا.



حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" وضعها على طول خط المواجهة، وضربت قوات ومعدات للعدو في دونيتسك وزابوروجيه، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية حوالي 130 جنديا.



ضربت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" تشكيلات معادية في زابوروجيه وخيرسون، وفقد العدو هناك نحو 75 جنديا.



إصابة مرافق الطاقة الأوكرانية التي استخدمت لدعم عمليات القوات المسلحة الأوكرانية، وإصابة تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 146 منطقة.



إسقاط 4 صواريخ تكتيكية عملياتية ATACMS وخمسة صواريخ HIMARS أمريكية الصنع و144 طائرة بدون طيار، بما فيها 122 طائرة خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة.