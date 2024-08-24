الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني على محور كورسك بلغت 360 جنديا خلال يوم

واستهدفت الضربات النارية الروسية تجمعات قوات ومعدات عسكرية لخمسة ألوية أوكرانية في عدد من المناطق الحدودية لكورسك، كما قصف الطيران مناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية لاحتياطات العدو وكذلك اللواءين الأول والـ17 من الحرس الوطني الأوكراني في مقاطعة سومي المتاخمة لكورسك.
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