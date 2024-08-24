الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني على محور كورسك بلغت 360 جنديا خلال يوم

الوكيل الإخباري- أعلنت الدفاع الروسية اليوم السبت أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على محور كورسك صدت هجمات أوكرانية في اتجاه بلدات وقرى بوركي وسبالونويه وتشيركاسكويه بوريتشنويه ومالايا لوكنيا.

اضافة اعلان

وأضافت الدفاع الروسية في نشرة لها أنه تم أيضا إحباط محاولات الهجوم في اتجاه كوماروفكا وكريميانويه، ونتيجة ذلك خسر العدو أكثر من 60 جنديا بين قتيل وجريح، فيما استسلم 10 جنود آخرون.