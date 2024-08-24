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الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني على محور كورسك بلغت 360 جنديا خلال يوم

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 24-08-2024 03:58 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الدفاع الروسية اليوم السبت أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على محور كورسك صدت هجمات أوكرانية في اتجاه بلدات وقرى بوركي وسبالونويه وتشيركاسكويه بوريتشنويه ومالايا لوكنيا.

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وأضافت الدفاع الروسية في نشرة لها أنه تم أيضا إحباط محاولات الهجوم في اتجاه كوماروفكا وكريميانويه، ونتيجة ذلك خسر العدو أكثر من 60 جنديا بين قتيل وجريح، فيما استسلم 10 جنود آخرون.

وواصلت القوات الروسية رصد وتدمير مجموعات تخريبية معادية تحاول التوغل في عمق الأراضي الروسية.

واستهدفت الضربات النارية الروسية تجمعات قوات ومعدات عسكرية لخمسة ألوية أوكرانية في عدد من المناطق الحدودية لكورسك، كما قصف الطيران مناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية لاحتياطات العدو وكذلك اللواءين الأول والـ17 من الحرس الوطني الأوكراني في مقاطعة سومي المتاخمة لكورسك.

 

 

 

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