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الدنمارك تعارض خطة ترمب لتهجير الفلسطينيين من غزة

الدنمارك
الدنمارك
الخميس، 06-02-2025 11:10 م

الوكيل الإخباري-   عارض وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين قسرا، مشيرا إلى أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين.

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وقال راسموسن في حديث لقناة "دي آر" الدنماركية اليوم الخميس: "لا يبدو الأمر وكأنه طريق واقعي للمضي قدما".


وأضاف، أن دولا مثل الأردن ولبنان استقبلت بالفعل أعدادا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد على أن "التعايش السلمي، هو الحل الوحيد المقبول" لدى الإسرائيليين والفلسطينيين، مردفا: "هناك حل واحد فقط، وهو حل الدولتين".

 
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