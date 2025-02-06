الدنمارك تعارض خطة ترمب لتهجير الفلسطينيين من غزة

الوكيل الإخباري- عارض وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين قسرا، مشيرا إلى أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين.

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وقال راسموسن في حديث لقناة "دي آر" الدنماركية اليوم الخميس: "لا يبدو الأمر وكأنه طريق واقعي للمضي قدما".