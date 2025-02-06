الدنمارك تعارض خطة ترمب لتهجير الفلسطينيين من غزة

وقال راسموسن في حديث لقناة "دي آر" الدنماركية اليوم الخميس: "لا يبدو الأمر وكأنه طريق واقعي للمضي قدما".
وأضاف، أن دولا مثل الأردن ولبنان استقبلت بالفعل أعدادا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد على أن "التعايش السلمي، هو الحل الوحيد المقبول" لدى الإسرائيليين والفلسطينيين، مردفا: "هناك حل واحد فقط، وهو حل الدولتين".
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