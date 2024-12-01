الرئيس الإماراتي يؤكد وقوف بلاده مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب

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الوكيل الإخباري- بحث الرئيس السوري بشار الأسد، السبت، والرئيس الإماراتي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التطورات الأخيرة في سوريا وعددا من الملفات الإقليمية، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا). اضافة اعلان





وشدد الأسد، خلال الاتصال الهاتفي، على أن "سوريا مستمرة في الدفاع عن استقراها ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهاب وداعميهم، وهي قادرة وبمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحرهم والقضاء عليهم مهما اشتدت هجماتهم".



وأكّد الشيخ محمد بن زايد، تضامن دولة الإمارات مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب والتطرف، كما شدد على موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري إلى الاستقرار والتنمية ويضمن وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.