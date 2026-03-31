الرئيس الإيراني: مستعدون لإنهاء الحرب بضمانات

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
مسعود بزشكيان
 
الثلاثاء، 31-03-2026 10:39 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، استعداد بلاده لإنهاء الحرب المستمرة منذ 32 يوماً، لكنه اشترط وجود ضمانات.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا الثلاثاء، أن لدى إيران الإرادة لوقف الحرب لكنها تريد ضمانات بعدم “تكرار العدوان”، وفق تعبيره.


كما رأى بزشكيان أن واشنطن لا تؤمن بالدبلوماسية، مشيراً إلى أنها هاجمت إيران مرتين أثناء المفاوضات، في إشارة منه إلى حرب يونيو/حزيران الماضي.

 
 


