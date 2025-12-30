الرئيس البرازيلي السابق قد يعود إلى السجن بعد خضوعه لعملية جراحية

وأوضح الجراح كلاوديو بيروليني لصحفيين في عيادة "دي إف ستار" الخاصة في برازيليا، أنه إذا لم تحدث مضاعفات، فمن المتوقع أن يخرج بولسونارو من المستشفى في الأول من كانون الثاني.
وخضع بولسونارو (70 عاما) لعملية جراحية، تلتها بعد يومين عملية لمعالجة الحازوقة (الفواق) المتكررة.
ويعاني بولسونارو آثار هجوم يعود إلى العام 2018، عندما طُعن في بطنه خلال تجمع في خضم حملة انتخابية. وقد خضع لعملية جراحية سابقة في نيسان.
وفي أيلول، حُكم على بولسونارو الذي تولى الرئاسة بين عامَي 2019 و2022، بالسجن 27 عاما بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب.
