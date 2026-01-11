الرئيس الكوبي ردّا على ترامب: "لا أحد يملي علينا ما نقوم به"

وكتب دياز-كانيل في رسالة نشرها على منصة إكس أن كوبا "أمة حرة ومستقلة".
وأضاف "كوبا لا تعتدي، بل تتعرض لاعتداء من الولايات المتحدة منذ 66 عاما، وهي لا تهدد، بل تستعد، وهي جاهزة للدفاع عن الوطن حتى آخر قطرة دم".
-
أخبار متعلقة
-
عون: الشعب اللبناني يريد الوفاق الوطني والسلم الأهلي
-
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تشكيل قوة عسكرية بديلاً عن القوات الأميركية
-
رويترز: ترامب يتلقى إفادة الثلاثاء بشأن خيارات التعامل مع احتجاجات إيران
-
جيش الاحتلال يصدر إنذارًا عاجلا بإخلاء قرية جنوب لبنان تمهيدًا لتنفيذ ضربات
-
ترامب يعلق على فكرة جعل روبيو رئيسا لكوبا
-
إسرائيل تقصف مواقع في جنوب لبنان
-
شرطة الهجرة الأمريكية تعتقل وزير المالية الغاني السابق بشبهة فساد
-
سوريا.. اعتقال أحد أقرباء الأسد على خلفية أحداث العنف الأخيرة في اللاذقية