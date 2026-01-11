الرئيس الكوبي ردّا على ترامب: "لا أحد يملي علينا ما نقوم به"

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، الأحد، أن "لا أحد يملي على بلاده ما تفعله، وذلك ردا على تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكتب دياز-كانيل في رسالة نشرها على منصة إكس أن كوبا "أمة حرة ومستقلة".