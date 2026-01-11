الأحد 2026-01-11 11:13 م

الرئيس الكوبي ردّا على ترامب: "لا أحد يملي علينا ما نقوم به"

الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل
الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل
 
الأحد، 11-01-2026 10:48 م

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل، الأحد، أن "لا أحد يملي على بلاده ما تفعله، وذلك ردا على تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكتب دياز-كانيل في رسالة نشرها على منصة إكس أن كوبا "أمة حرة ومستقلة".


وأضاف "كوبا لا تعتدي، بل تتعرض لاعتداء من الولايات المتحدة منذ 66 عاما، وهي لا تهدد، بل تستعد، وهي جاهزة للدفاع عن الوطن حتى آخر قطرة دم".

 
 


