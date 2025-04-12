الرئيس اللبناني: أي سلاح خارج إطار الدولة يُعرضها للخطر

وأضاف خلال رسالة متلفزة إلى اللبنانيين، اليوم السبت: "قبل أيام، انطلقت صواريخ مجهولة من جنوب لبنان، لم يُعرَف من أطلقها، لكن اللبنانيين أجمعوا على أنها ضد لبنان، ومؤامرة خبيثة على بلدنا تستهدف استقراره وأمن اللبنانيين، لأنها تُقدّم ذريعة إضافية إلى من لا ينتظر ذريعة للاعتداء علينا، وتضع الدولة اللبنانية في موقع أضعف تجاه من يؤيدنا في العالم، وتجاه أصدقائنا الراغبين في مساعدتنا".
وأشار عون إلى أنه من المهم جدًا إجماع اللبنانيين على إدانة هذه الممارسات ورفض ارتكابها، حتى إنّ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بادر بتقديم إخبار قضائي ضد من قام بهذا العمل، وهي خطوة مشكورة ومقدّرة جدًا، ولها دلالاتها الكبرى والمهمة.
بترا
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