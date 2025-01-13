 
الإثنين 2025-01-13 07:25 م
 

الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة

رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام
رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام
الإثنين، 13-01-2025 07:20 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت الرئاسة اللبنانية بيانا، الاثنين، أعلنت فيه أن الرئيس اللبناني جوزاف عون يستدعي نواف سلام لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية.اضافة اعلان


ونقلت وكالة رويترز عن مصادر سياسية، الاثنين، أن رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام حصل على تأييد عدد كاف من المشرعين لاختياره لمنصب رئيس وزراء لبنان المقبل.

ومطلوب من الرئيس جوزاف عون تعيين المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من التأييد بين النواب اللبنانيين البالغ عددهم 128 نائبا.

وأجرى الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم استشارات مع الكتل النيابية؛ تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة تنتظرها تحديات كبيرة.
 
gnews

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