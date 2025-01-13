الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر سياسية، الاثنين، أن رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام حصل على تأييد عدد كاف من المشرعين لاختياره لمنصب رئيس وزراء لبنان المقبل.
ومطلوب من الرئيس جوزاف عون تعيين المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من التأييد بين النواب اللبنانيين البالغ عددهم 128 نائبا.
وأجرى الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم استشارات مع الكتل النيابية؛ تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة تنتظرها تحديات كبيرة.
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