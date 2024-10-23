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الرد الإسرائيلي على ايران.. تل أبيب تعلن استعدادها

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 23-10-2024 09:42 م
الوكيل الإخباري-   نقلت قناة كان الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن تل أبيب أكملت جميع الاستعدادات لشن هجوم على إيران دفاعيا وهجوميا، مشيرين إلى أنهم بانتظار الضوء الأخضر من القيادة السياسية.اضافة اعلان


ووفقا لما نقلته القناة، فإن إسرائيل على وشك شن هجوم على إيران، حيث أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية. فيما زار وزير الدفاع يؤآف غالانت قاعدة حتسريم الجوية، ومرر رسالة واضحة فيما يتعلق بالاستعدادات للهجوم، على حد قول القناة.
 
gnews

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