الرد الإسرائيلي على ايران.. تل أبيب تعلن استعدادها

ووفقا لما نقلته القناة، فإن إسرائيل على وشك شن هجوم على إيران، حيث أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية. فيما زار وزير الدفاع يؤآف غالانت قاعدة حتسريم الجوية، ومرر رسالة واضحة فيما يتعلق بالاستعدادات للهجوم، على حد قول القناة.
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