السبت 2026-03-07 04:33 ص

السعودية تعلن اعتراض 4 مسيرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة النفطي

السبت، 07-03-2026 03:37 ص

الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية اللواء الركن تركي المالكي، عن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة في منطقة الربع الخالي، كانت تستهدف حقل شيبة النفطي.

وقال المالكي في بيان مقتضب: "تم اعتراض وتدمير 4 مسيرات في الربع الخالي متجهةٍ لحقل شيبة".

كما أكد البيان: "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية".


ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من العمليات الدفاعية الناجحة، حيث أعلن المالكي أمس الجمعة اعتراض وتدمير صاروخ مجنح شرق محافظة الخرج.

 
 


