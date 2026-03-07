السعودية تعلن اعتراض 4 مسيرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة النفطي

وقال المالكي في بيان مقتضب: "تم اعتراض وتدمير 4 مسيرات في الربع الخالي متجهةٍ لحقل شيبة".
كما أكد البيان: "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية".
ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من العمليات الدفاعية الناجحة، حيث أعلن المالكي أمس الجمعة اعتراض وتدمير صاروخ مجنح شرق محافظة الخرج.
