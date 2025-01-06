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السفير الإيراني: زيارة بزشكيان إلى موسكو ستكون تاريخية

سفير طهران لدى روسيا كاظم جلالي
سفير طهران لدى روسيا كاظم جلالي
الإثنين، 06-01-2025 01:46 م
الوكيل الإخباري-   أكد سفير طهران لدى روسيا كاظم جلالي أن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المرتقبة إلى موسكو للتوقيع على اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين، ستكون تاريخية.اضافة اعلان


وقال جلالي: "لقد كانت بين البلدين علاقات مع بعضهما البعض عبر التاريخ، وبالطبع رافقت هذه العلاقات صعودا وهبوطا لا يمكن إنكاره".

وأضاف أن "مستوى العلاقات بين البلدين في المجال السياسي على مستوى عال جدا، وكانت هناك العديد من التبادلات بين مسؤولي البلدين، ويمضي مسار العلاقات بين البلدين قدما في مجالات أخرى منها الأمنية والدفاعية والثقافية والاقتصادية".

وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين يشهد اتجاها تصاعديا في عام 2024، قائلا: "ولم تستخرج الجمارك الروسية حتى الآن الإحصائيات النهائية للتجارة بين البلدين هذا العام، لكن المسؤولين الروس توقعوا زيادة بنحو 15% في التجارة بين البلدين".

وتابع "من المتوقع أن تتراوح الإحصائيات الرسمية للتجارة بين إيران وروسيا عام 2024 ما بين أربعة ونصف إلى خمس مليارات دولار".

وأضاف: "أجرينا مفاوضات جيدة حول نقل الغاز، وإذا تم حل إحدى القضايا المتبقية سيتم الانتهاء من اتفاقية تنفيذ خطة نقل الغاز إن شاء الله. وبالإضافة إلى هذه المجالات، يتوسع التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا والطب والمعدات الطبية والأدوية".

أعلن جلالي في وقت سابق عن استعداد طهران وموسكو للتوقيع على وثيقة تعاون شامل موضحا أنه ولهذا الغرض سيتوجه بزشكيان إلى موسكو في 17 يناير 2025.

روسيا اليوم
 
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