السلطات الأمريكية تبدأ عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

الوكيل الإخباري- أعلن مسؤول أمن الحدود في إدارة الرئيس دونالد ترامب، توماس هومان، إن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بدأت عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين على الأراضي الأمريكية تمهيدا لترحيلهم.

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وقال هومان لشبكة "CNN": "إن إدارة الهجرة والجمارك باتت تطبق القانون اليوم".