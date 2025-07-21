السودان يقيد خدمات الاتصال الصوتي والمرئي عبر "واتساب"

الوكيل الإخباري- أعلن جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان، أمس الأحد، تقييد بعض خدمات تطبيق المراسلة الفوري “واتساب”.



وقال الجهاز، في بيان، إنه قرر "تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق واتساب، اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، إلى حين إشعار آخر".



وأشار إلى أنه اتخذ هذا القرار كـ"إجراء احترازي للمهددات الأمنية، حفاظا على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد".

اضافة اعلان



وأوضح أن بقية خدمات تطبيق "واتساب"، بما في ذلك الرسائل النصية والمشاركة عبر المجموعات، ستظل تعمل دون تقييد.



واعتذر جهاز الاتصالات والبريد عن تقييد خدمات الاتصال الصوتي والمرئي في تطبيق "واتساب"، شاكرا تفهم المشتركين في "تغليب مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية".



وتُعد هذه المرة الأولى التي يحظر فيها بعض خدمات "واتساب" في السودان.