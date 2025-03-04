السيسي: العدوان على غزة خلف وصمة عار في تاريخ البشرية

الوكيل الإخباري- قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، إنّ مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل.



وأضاف السيسي خلال كلمته في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في العاصمة المصرية القاهرة، أن مصر تدعم بقاء الغزيين في أراضيهم.

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