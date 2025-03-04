السيسي: العدوان على غزة خلف وصمة عار في تاريخ البشرية

وأضاف السيسي خلال كلمته في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في العاصمة المصرية القاهرة، أن مصر تدعم بقاء الغزيين في أراضيهم.
وتابع أن مصر عملت على بلورة خطة شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانه، حيث عملت بالتعاون مع فلسطين على تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين لإدارة قطاع غزة .
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