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السيسي: العدوان على غزة خلف وصمة عار في تاريخ البشرية

السيسي
عبدالفتاح السيسي
الثلاثاء، 04-03-2025 05:42 م

الوكيل الإخباري-   قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، إنّ مصر لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل.

وأضاف السيسي خلال كلمته في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في العاصمة المصرية القاهرة، أن مصر تدعم بقاء الغزيين في أراضيهم.

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وتابع أن مصر عملت على بلورة خطة شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانه، حيث عملت بالتعاون مع فلسطين على تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين لإدارة قطاع غزة .

 
gnews

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