الشرطة التركية تعتقل ملثما طعن 5 أشخاص في حديقة مسجد

06:40 م

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الوكيل الإخباري- ألقت الشرطة التركية القبض على ملثم يبلغ من العمر 18 عاما بعد أن أصاب 5 أشخاص في هجوم طعن بمدينة "إسكي شهير" شمال غربي البلاد.





وأوضحت تقارير إعلامية منفصلة أن المهاجم كان يعتمر خوذة ويضع غطاء للوجه ويرتدي سترة واقية من الرصاص عندما طعن 5 أشخاص في حديقة مسجد، منهم اثنان في حالة حرجة.