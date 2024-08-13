الشرطة التركية تعتقل ملثما طعن 5 أشخاص في حديقة مسجد

وأوضحت تقارير إعلامية منفصلة أن المهاجم كان يعتمر خوذة ويضع غطاء للوجه ويرتدي سترة واقية من الرصاص عندما طعن 5 أشخاص في حديقة مسجد، منهم اثنان في حالة حرجة.
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