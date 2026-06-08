الشرع: أرواد ستكون منصة جديدة لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوري

12:25 ص

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن جزيرة أرواد ستتحول إلى منصة جديدة لدعم إعادة بناء الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن الجزيرة كانت تعاني من الإهمال خلال السنوات الماضية. اضافة اعلان





وقال الشرع، خلال زيارته إلى الجزيرة وتفقده عدداً من المواقع السياحية والتراثية فيها، إن "سوريا عادت للسوريين"، مؤكداً أن زيارته إلى أرواد ومحافظتي طرطوس واللاذقية تحمل رسالة واضحة مفادها الاهتمام بتنشيط الاقتصاد وإطلاق مشاريع تنموية جديدة في الساحل السوري.



وأضاف أن هذه الزيارة تعد الأولى لرئيس سوري إلى جزيرة أرواد، مشدداً على أهمية استثمار الجزيرة بالشكل الأمثل لدعم التنمية الاقتصادية والسياحية.



وأشار الشرع إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التقدم والازدهار، مع توفير فرص عمل جديدة من خلال المشاريع المخطط لها في الساحل السوري.



وكان الرئيس السوري وصل في وقت سابق إلى محافظة طرطوس للمشاركة في إطلاق فعاليات موسم طرطوس السياحي 2026، قبل أن يتوجه إلى جزيرة أرواد وسط استقبال جماهيري واحتفالي.





