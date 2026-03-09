الشرع: نقف إلى جانب الرئيس اللبناني بنزع سلاح حزب الله

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس السوري أحمد الشرع وقوف بلاده إلى جانب الرئيس اللبناني جوزيف عون بنزع سلاح حزب الله.

وقال الشرع اليوم الاثنين إن سوريا تتعرض لتداعيات مباشرة وخطيرة نتيجة التطورات في المنطقة.