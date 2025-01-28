 
الثلاثاء 2025-01-28 08:27 ص
 

الصحفي كارلسون يؤكد أن إدارة بايدن "حاولت قتل بوتين"

ت
تاكر كارلسون
الثلاثاء، 28-01-2025 08:06 ص

الوكيل الإخباري- قال الصحفي الأمريكي المعروف تاكر كارلسون، إن إدارة رئيس الولايات المتحدة السابق جو بايدن، "حاولت قتل" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولكن تاكر كارلسون، لم يقدم خلال ذلك أي تفاصيل عن الموضوع.

اضافة اعلان


وأضاف كارلسون، خلال مقابلة مع الصحفي مايت تايبي: "كان أنتوني بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي السابق)، يدفع بقوة نحو إثارة حرب حقيقية، حتى من خلال محاولة اغتيال بوتين على سبيل المثال. ماذا فعلت إدارة بايدن - لقد حاولوا قتل بوتين".


لكن كارلسون، في ذات الوقت، لم يقدم أي تفاصيل أو أدلة تثبت صحة مزاعمه.

 

ولم يكشف هذا الصحفي الأمريكي، متى وأين جرت هذه المحاولة، كما لم يميط اللثام عن الظروف الأخرى التي رافقت التحضير لمحاولة الاغتيال المحتملة.


واعتبر كارلسون أن وزير الخارجية السابق "شرير وأيضا أحمق"، وتكهن بأن بلينكن كان في الواقع يدير البلاد خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مؤكدا: "أرى بصماته في كل مكان".


وأكد الصحفي، أنه يعتبر هذه المحاولات "جنونية". وقال إن فريق بايدن قام بمثل هذه المحاولات لأن "الفوضى هي بمثابة شاشة واقية" بالنسبة للإدارة الأمريكية السابقة.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال تطبيق DeepSeek الصيني.. وافد جديد يُرعب قطاع الذكاء الاصطناعي

تعبيرية

أخبار محلية عاجل وفاتان بحوادث دهس في العاصمة والزرقاء، أحدهما طفل في الثالثة من عمره

ت

عربي ودولي الصحفي كارلسون يؤكد أن إدارة بايدن "حاولت قتل بوتين"

محمد سعد الدين عيد غنيم

خاص بالوكيل وفاة مفاجئة للشاب الأردني غنيم في دبي.. وشقيقه يروي التفاصيل

تعبيرية

الطقس الأرصاد: تقلبات جوية خلال الأيام القادمة

جلالة الملك عبدالله

أخبار محلية وزير الخارجية الامريكي يتصل هاتفياً بجلالة الملك ويؤكد التزام الولايات المتحدة

ترامب والسيسي

عربي ودولي ترامب: تحدثت مع السيسي من أجل تهجير سكان غزة

الشرطة سيطرت على السيارة واحتجزت قائدتها

منوعات فيديو.. امرأة تدهس حشدا بسيارتها في مدينة أميركية



 




الأكثر مشاهدة