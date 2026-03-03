الثلاثاء 2026-03-03 10:28 م

الصين تدعو لحماية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز أمن الطاقة

الثلاثاء، 03-03-2026 08:58 م

الوكيل الإخباري- دعت الصين جميع الأطراف المنخرطة في الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط إلى المحافظة على سلامة الملاحة في مضيق هرمز الذي يُعد حيويا لشحنات النفط والغاز، وتعهّدت بإجراءات لضمان أمنها في مجال الطاقة.

وقالت الناطق باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن "الصين تحضّ جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية فورا، وتجنّب المزيد من التصعيد في التوترات والمحافظة على سلامة ممرات الشحن البحري في مضيق هرمز، وتجنّب تداعيات أكبر على الاقتصاد العالمي".


وأضافت أن "أمن الطاقة يحمل أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد العالمي"، مشيرة إلى أن بلادها "ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها في مجال الطاقة".

 
 


