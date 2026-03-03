الصين تدعو لحماية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز أمن الطاقة

وقالت الناطق باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن "الصين تحضّ جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية فورا، وتجنّب المزيد من التصعيد في التوترات والمحافظة على سلامة ممرات الشحن البحري في مضيق هرمز، وتجنّب تداعيات أكبر على الاقتصاد العالمي".
وأضافت أن "أمن الطاقة يحمل أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد العالمي"، مشيرة إلى أن بلادها "ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها في مجال الطاقة".
