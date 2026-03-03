الصين تدعو لحماية الملاحة في مضيق هرمز وتعزيز أمن الطاقة

الوكيل الإخباري- دعت الصين جميع الأطراف المنخرطة في الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط إلى المحافظة على سلامة الملاحة في مضيق هرمز الذي يُعد حيويا لشحنات النفط والغاز، وتعهّدت بإجراءات لضمان أمنها في مجال الطاقة.

وقالت الناطق باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن "الصين تحضّ جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية فورا، وتجنّب المزيد من التصعيد في التوترات والمحافظة على سلامة ممرات الشحن البحري في مضيق هرمز، وتجنّب تداعيات أكبر على الاقتصاد العالمي".