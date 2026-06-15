الصين ترحب بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

الوكيل الإخباري- رحبت الصين بإعلان التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، والتي تضمنت وقفا دائما لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.

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ونقلت وكالة أنباء شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان اليوم الاثنين، أن "بكين تأمل بأن توقع الولايات المتحدة وإيران مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الأولى في الموعد المحدد"، مؤكدا أهمية أن تظل جميع الأطراف المعنية ملتزمة بالحلول السلمية، وأن تتم معالجة القضايا من خلال الحوار والتفاوض.