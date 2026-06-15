الصين ترحب بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

ونقلت وكالة أنباء شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان اليوم الاثنين، أن "بكين تأمل بأن توقع الولايات المتحدة وإيران مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الأولى في الموعد المحدد"، مؤكدا أهمية أن تظل جميع الأطراف المعنية ملتزمة بالحلول السلمية، وأن تتم معالجة القضايا من خلال الحوار والتفاوض.
وأعرب جيان، عن استعداد الصين للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة القيام بدور فاعل بإعادة السلام والهدوء إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج في أقرب وقت ممكن.
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