الصين تفرض عقوبات على 27 شركة أميركية

الوكيل الإخباري- فرضت الصين عقوبات على 27 شركة أميركية، ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب أخيرا.

اضافة اعلان



وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم السبت، إنها أدرجت 27 شركة أميركية في قوائم الرقابة على الصادرات أو قوائم الحظر، مشيرة إلى أنها حظرت تصدير المنتجات ذات الاستخدام المدني والعسكري المزدوج على 16 شركة من هذه الشركات، في حين أدرجت الـ11 شركة الأخرى في قوائم "الشركات غير الموثوقة"، في إجراء وصفته الوزارة بأنه يأتي لحماية الأمن القومي الصيني، والامتثال للالتزامات الدولية لمنع انتشار الأسلحة.