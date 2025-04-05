السبت 2025-04-05 09:09 م
 

الصين تفرض عقوبات على 27 شركة أميركية

الصين
علم الصين
 
السبت، 05-04-2025 07:33 م

الوكيل الإخباري-   فرضت الصين عقوبات على 27 شركة أميركية، ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب أخيرا.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم السبت، إنها أدرجت 27 شركة أميركية في قوائم الرقابة على الصادرات أو قوائم الحظر، مشيرة إلى أنها حظرت تصدير المنتجات ذات الاستخدام المدني والعسكري المزدوج على 16 شركة من هذه الشركات، في حين أدرجت الـ11 شركة الأخرى في قوائم "الشركات غير الموثوقة"، في إجراء وصفته الوزارة بأنه يأتي لحماية الأمن القومي الصيني، والامتثال للالتزامات الدولية لمنع انتشار الأسلحة.


وأعلنت بكين، أمس الجمعة، فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الأميركية بنسبة 34 بالمئة، بما يعادل نسبة زيادة الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات المستوردة من الصين.

 
gnews

أحدث الأخبار

القاهرة

أخبار محلية القاهرة: إمكانية انعقاد قمة مصرية أردنية فرنسية الإثنين

اليونيفيل

عربي ودولي اليونيفيل تجدد التزامها بدعم الجيش اللبناني

مديرية ثقافة محافظة إربد

أخبار محلية فعالية ثقافية في مركز الأميرة بسمة بلواء بني كنانة

نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية فتح باب الترشح لانتخابات هيئة المكاتب والشركات في نقابة المهندسين

غزة

فلسطين شهيد ومصابون بقصف مسيرة للاحتلال على خان يونس

ارشيفية

فلسطين اليونيسف: أكثر من مليون طفل بالقطاع حرموا من المساعدات

محمية غابات عجلون

أخبار محلية عجلون: صناعة الصابون البلدي إرث يعزز دخل الأسر الريفية

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين شمالي الضفة



 
 





الأكثر مشاهدة