الصين تفرض عقوبات على 27 شركة أميركية

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم السبت، إنها أدرجت 27 شركة أميركية في قوائم الرقابة على الصادرات أو قوائم الحظر، مشيرة إلى أنها حظرت تصدير المنتجات ذات الاستخدام المدني والعسكري المزدوج على 16 شركة من هذه الشركات، في حين أدرجت الـ11 شركة الأخرى في قوائم "الشركات غير الموثوقة"، في إجراء وصفته الوزارة بأنه يأتي لحماية الأمن القومي الصيني، والامتثال للالتزامات الدولية لمنع انتشار الأسلحة.
وأعلنت بكين، أمس الجمعة، فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الأميركية بنسبة 34 بالمئة، بما يعادل نسبة زيادة الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات المستوردة من الصين.
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