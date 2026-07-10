الصين تنجح في أول اختبار لنظام استرجاع الصواريخ

الوكيل الإخباري- أطلقت الصين بنجاح صاروخًا حاملاً من طراز "لونغ مارش-10 بي" من موقع هاينان التجاري لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوبي الصين، اليوم الجمعة، محققة بذلك أول عملية استعادة محكومة للمرحلة الأولى من صاروخ حامل.

اضافة اعلان