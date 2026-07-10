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الصين تنجح في أول اختبار لنظام استرجاع الصواريخ

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الصين
 
الجمعة، 10-07-2026 12:45 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت الصين بنجاح صاروخًا حاملاً من طراز "لونغ مارش-10 بي" من موقع هاينان التجاري لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوبي الصين، اليوم الجمعة، محققة بذلك أول عملية استعادة محكومة للمرحلة الأولى من صاروخ حامل.

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وأرسل الصاروخ في رحلته الأولى الحمولة إلى المدار المحدد مسبقًا، وفق ما أوردت وكالة الصين الجديدة (شينخوا) .

 
 


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