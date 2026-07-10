الصين تنجح في أول اختبار لنظام استرجاع الصواريخ

وأرسل الصاروخ في رحلته الأولى الحمولة إلى المدار المحدد مسبقًا، وفق ما أوردت وكالة الصين الجديدة (شينخوا) .
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