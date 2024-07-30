العراق.. قتلى وجرحى في بابل جراء هجوم بالمسيّرات

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني عراقي للجزيرة أن مسيرات قصفت موقع للحشد الشعبي في بابل بالعراق، ما خلف قتلى وجرحى، دون أن تتبنى أن جهة حتى الآن الهجوم.



وقالت مصادر في الشرطة العراقية لرويترز إن شخصا قتل وأصيب 7 جراء 3 انفجارات في قاعدة للحشد الشعبي جنوبي بغداد.