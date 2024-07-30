العراق.. قتلى وجرحى في بابل جراء هجوم بالمسيّرات

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697960 الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني عراقي للجزيرة أن مسيرات قصفت موقع للحشد الشعبي في بابل بالعراق، ما خلف قتلى وجرحى، دون أن تتبنى أن جهة حتى الآن الهجوم.وقالت مصادر في الشرطة العراقية لرويترز إن شخصا قتل وأصيب 7 جراء 3 انفجارات في قاعدة للحشد الشعبي جنوبي بغداد. اقرأ أيضاً الحكومة اللبنانية تدين الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية إسرائيل تفتح الملاجئ تحسبا لقصف من حزب الله مسؤول إسرائيلي: لا خطط لدينا لهجمات فورية على لبنان قتيلان وأكثر من 20 مصابا بالهجوم على ضاحية بيروت وزير الخارجية اللبناني: نأمل برد متناسب من حزب الله نتنياهو يجتمع مع كبار قادة الجيش كشف تفاصيل الغارة الإسرائيلية على بيروت ومصير القائد الكبير بحزب الله "حزب الله" يتصدى لمقاتلات إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية إيران تعلق على مزاعم تدخلها في الانتخابات الأمريكية