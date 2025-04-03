العراق يدين بشدة الغارات الإسرائيلية على سوريا

الوكيل الإخباري- أعربت جمهورية العراق، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة للغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار حماه، ومناطق عدة في سوريا.

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وذكرت الخارجية العراقية في بيان: أن هذه الاعتداءات، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشراتِ من المدنيينَ الأبرياءِ، تُؤكد النهج التوسعي العدواني الذي تتبناه حكومةُ الاحتلالِ، وتُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدوليِّ وللسيادةِ الوطنيَّة للدُّوَلِ".