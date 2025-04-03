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العراق يدين بشدة الغارات الإسرائيلية على سوريا

العراق
العراق
 
الخميس، 03-04-2025 09:23 م

الوكيل الإخباري-   أعربت جمهورية العراق، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة للغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار حماه، ومناطق عدة في سوريا.

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وذكرت الخارجية العراقية في بيان: أن هذه الاعتداءات، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشراتِ من المدنيينَ الأبرياءِ، تُؤكد النهج التوسعي العدواني الذي تتبناه حكومةُ الاحتلالِ، وتُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدوليِّ وللسيادةِ الوطنيَّة للدُّوَلِ".


وتابعت، أن "جمهوريَّةُ العراق تُؤكِّدُ وقوفَها إلى جانبِ الشعبِ السوريِّ الشقيقِ، وتطالبُ المجتمعَ الدولي بتحمُل مسؤولياتهِ لوقفِ هذهِ الانتهاكاتِ، وحمايةِ المدنيِّينَ، واحترامِ حقوق الشُّعوبِ في العيشِ بأمنٍ وسلامٍ.

 
gnews

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