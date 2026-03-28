السبت 2026-03-28 04:12 م

العراق يقرر تمديد إغلاق مجاله الجوي لمدة 72 ساعة

مطار بغداد الدولي
 
السبت، 28-03-2026 03:11 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، السبت، عن تمديد إغلاق الأجواء العراقية لمدة 72 ساعة.اضافة اعلان


وذكرت السلطة في بيان أنه "تم تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة اعتباراً من الساعة 12:00 ظهر السبت لغاية الساعة 12:00 ظهر الثلاثاء كإجراء احترازي مؤقت".

وأوضحت أن "القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات"، لافتة إلى أنه "سيتم إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً".
 
 


علم قطر في وسط مدينة الدوحة

عربي ودولي قطر تعلن توقيع اتفاقية دفاعية مع أوكرانيا تتضمن تبادل خبرات مواجهة الصواريخ والمسيّرات

مصرع 22 مهاجرا قبالة سواحل اليونان بعدما بقوا ستة أيام في البحر

عربي ودولي مصرع 22 مهاجرا قبالة سواحل اليونان بعدما بقوا ستة أيام في البحر

مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله

فلسطين الرئاسة الفلسطينية تحذّر من خطورة استمرار الحرب على قطاع غزة

العراق يقرر تمديد إغلاق مجاله الجوي لمدة 72 ساعة

عربي ودولي العراق يقرر تمديد إغلاق مجاله الجوي لمدة 72 ساعة

القوات المسلحة: 22 صاروخاً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية في الأسبوع الرابع من الحرب بالإقليم

أخبار محلية القوات المسلحة: 22 صاروخاً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية في الأسبوع الرابع من الحرب بالإقليم

الحاج محمد مونس عبدالرزاق في ذمة الله

نعـي فـاضل الحاج محمد مؤنس عبدالرزاق في ذمة الله

محافظة الطفيلة

أخبار محلية مديريات الزراعة في الطفيلة تدعو المزارعين إلى حراثة أراضيهم

للعام السادس عشر على التوالي زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين

أخبار الشركات للعام السادس عشر على التوالي زين تُجدّد دعمها لأبطالها البارالمبيين



 






