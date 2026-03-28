العراق يقرر تمديد إغلاق مجاله الجوي لمدة 72 ساعة

03:11 م

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، السبت، عن تمديد إغلاق الأجواء العراقية لمدة 72 ساعة.





وذكرت السلطة في بيان أنه "تم تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة 72 ساعة اعتباراً من الساعة 12:00 ظهر السبت لغاية الساعة 12:00 ظهر الثلاثاء كإجراء احترازي مؤقت".



وأوضحت أن "القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات"، لافتة إلى أنه "سيتم إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً".





