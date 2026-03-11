"العصف المأكول".. رشقات صاروخية من لبنان تطال مناطق واسعة

وأكد الحزب في بيان مقتضب أن المقاومة بدأت بإطلاق العمليات ضمن هذا الإطار، دون الكشف فوراً عن المدى الزمني أو الأهداف التفصيلية للعملية.
