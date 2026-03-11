الأربعاء 2026-03-11 11:26 م

"العصف المأكول".. رشقات صاروخية من لبنان تطال مناطق واسعة

الأربعاء، 11-03-2026 09:58 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله) عن بدء عملية عسكرية تحت مسمى "العصف المأكول"، في تصعيد ميداني جديد شهده الخط الأزرق والمناطق المحيطة. اضافة اعلان


وأكد الحزب في بيان مقتضب أن المقاومة بدأت بإطلاق العمليات ضمن هذا الإطار، دون الكشف فوراً عن المدى الزمني أو الأهداف التفصيلية للعملية.
 
 


