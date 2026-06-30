القضاء العراقي: استرداد 19 مليار دينار عراقي في قضية فساد

الوكيل الإخباري- أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الثلاثاء، عن استرداد 19 مليار دينار عراقي في قضية فساد مالي.

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وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الرصافة، استردت مبلغ مالي قدره 19 مليار دينار عراقي".