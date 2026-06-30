القضاء العراقي: استرداد 19 مليار دينار عراقي في قضية فساد

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الرصافة، استردت مبلغ مالي قدره 19 مليار دينار عراقي".
وأوضح البيان ،أنه "جرى استرداد المبلغ في إطار التحقيقات الخاصة بقضية فساد مالي تتعلق بالتلاعب بكشوفات إيداع مبالغ مالية تخص الخطوط الجوية العراقية".
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