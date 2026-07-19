القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل جندي شمال العراق

وجاء في البيان: "قتل جندي أمريكي في شمال العراق في 18 يوليو، خلال عملية تفجير مُتحكم بها لذخيرة غير منفجرة من طائرة إيرانية مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وأُصيب جندي آخر بجروح طفيفة، ولا يزال يتلقى العلاج الطبي".
-
أخبار متعلقة
-
إصابة 9 أشخاص في إطلاق نار في ولاية أريزونا
-
الكويت تدين العدوان الإيراني على محطة للكهرباء وتقطير المياه
-
روبيو يلتقي عون ويشيد بـ"المضي قدما نحو السلام"
-
جيش الاحتلال: اعتراض طائرة مسيّرة قرب الحدود مع سوريا
-
السودان .. اشتباه في استخدام سلاح كيميائي بأم قرفة في شمال كردفان
-
الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيّرة قرب الحدود مع سوريا
-
اندلاع حريق في محطة للكهرباء والمياه في الكويت والتصدي لهجمات إيرانية
-
ترامب: على الجمهوريين إضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا