القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل جندي شمال العراق

10:52 م

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، اليوم الأحد، مقتل جندي أمريكي في شمال العراق. اضافة اعلان





وجاء في البيان: "قتل جندي أمريكي في شمال العراق في 18 يوليو، خلال عملية تفجير مُتحكم بها لذخيرة غير منفجرة من طائرة إيرانية مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وأُصيب جندي آخر بجروح طفيفة، ولا يزال يتلقى العلاج الطبي".





