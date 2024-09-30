الكرملين يندد باغتيال حسن نصر الله وقصف لبنان الذي زعزع المنطقة

الوكيل الإخباري- ندد الكرملين باغتيال أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله والقصف الإسرائيلي للبنان الذي أدى إلى زعزعة الوضع بشكل كبير في المنطقة، محذرا من كارثة إنسانية على غرار كارثة غزة.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "القصف الإسرائيلي العشوائي للمناطق السكنية في لبنان يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا ما سيحدث حتما كارثة إنسانية، على غرار الكارثة التي نشهدها في غزة وهذا ما يثير قلق موسكو العميق".

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ودانت الخارجية الروسية يوم أمس بشدة "جريمة الاغتيال السياسي التي ارتكبتها إسرائيل ضد زعيم "حزب الله" حسن نصر الله".



وحذر وزير الخارجية سيرغي لافروف من أن منطقة الشرق الأوسط على شفا حرب كبيرة "يريدها البعض"، مشددا على ضرورة وقف العنف في المنطقة في أسرع وقت ممكن، وتهيئة الظروف لتسوية سياسية ودبلوماسية قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة في نهاية المطاف... هناك من يريدون ويحاولون إشعال حرب كبيرة".



ونعى "حزب الله" اللبناني أمينه العام حسن نصر الله الذي أعلنت إسرائيل اغتياله بضربة جوية استهدفت مقر الحزب الجمعة الماضي في ضاحية بيروت الجنوبية.

RT