المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية

وجاء في بيان نشره المجلس الانتقالي الجنوبي: "السعودية اعتقلت تعسفيا وفدنا المكون من 50 شخصا ونحملها مسؤولية سلامتهم".
وأضاف: "المجلس الانتقالي يطالب السعودية بالإفراج الفوري عن وفدها المعتقل في الرياض، أفعال السعودية تؤكد أنها لا يمكن أن تكون وسيطا نزيها".
وتابع: "نتمسك بخارطة طريق 2 يناير لإجراء استفتاء شعبي لتقرير مستقبل الجنوب خلال عامين".
كما أكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن عيدروس الزبيدي موجود في عدن، وطالب المجلس بوقف القصف وضمان سلامة وفده في الرياض كشرط لأي حوار جاد.
وكان من المقرر أن يتوجه عيدروس الزبيدي إلى السعودية التي دعت إلى مؤتمر بشأن اليمن.
RT
-
أخبار متعلقة
-
قديروف يرد على طلب زيلينسكي من واشنطن اختطافه على غرار مادورو
-
فون دير لاين تعترف بأن الاتحاد الأوروبي ليس مثاليا ونشأ من رحم الصراعات
-
روبيو: سألتقي مسؤولين دنماركيين الأسبوع المقبل لبحث مسألة غرينلاند
-
روسيا تصف احتجاز ناقلة "مارينيرا" بالقرصنة في أعالي البحار
-
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يبلغ وزراء أن هناك ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي لشن هجوم في لبنان
-
مصر .. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب "السيروليد"
-
تقرير أممي: إسرائيل تمارس الفصل العنصري في الضفة
-
البيت الأبيض: عائدات النفط الفنزويلية ستذهب إلى حسابات أمريكية