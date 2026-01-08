المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية

الوكيل الإخباري- طالب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اليوم الأربعاء، السعودية بالإفراج الفوري عن وفدها الذي قال أنه "معتقل" في الرياض.



وجاء في بيان نشره المجلس الانتقالي الجنوبي: "السعودية اعتقلت تعسفيا وفدنا المكون من 50 شخصا ونحملها مسؤولية سلامتهم".



وأضاف: "المجلس الانتقالي يطالب السعودية بالإفراج الفوري عن وفدها المعتقل في الرياض، أفعال السعودية تؤكد أنها لا يمكن أن تكون وسيطا نزيها".

وتابع: "نتمسك بخارطة طريق 2 يناير لإجراء استفتاء شعبي لتقرير مستقبل الجنوب خلال عامين".



كما أكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن عيدروس الزبيدي موجود في عدن، وطالب المجلس بوقف القصف وضمان سلامة وفده في الرياض كشرط لأي حوار جاد.

وجاء ذلك بعد قصف السعودية للضالع وإعلانها أن الزبيدي غادر إلى جهة مجهولة.



جدير بالذكر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أعلن إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في المجلس، متهما إياه بارتكاب الخيانة العظمى، وخرق الدستور ومخالفة القوانين، وأحاله على النائب العام لإجراء التحقيق.