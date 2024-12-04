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المعارضة السورية المسلحة: سيطرنا على طريق وقريتين شمال غرب حماة

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 04-12-2024 10:24 م

الوكيل الإخباري-   قالت المعارضة السورية المسلحة "سيطرنا على قريتين جديدتين شمال غرب حماة".

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وأضافت "سيطرنا على طريق أثريا خناصر الرابط بين ريفي حماة وحلب".

 
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