 
الثلاثاء 2025-03-18 10:16 م
 

المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة يدين العدوان الإسرائيلي على غزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
 
الثلاثاء، 18-03-2025 09:32 م

الوكيل الإخباري-    أعرب الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافو، اليوم الثلاثاء، عن إدانة بلاده للضربات الإسرائيلية على قطاع غزة وطالب بوقفها.

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وقال في جلسة مجلس الأمن اليوم، إن الأعمال العدائية تقوض جهود الإفراج عن الرهائن وتهدد حياة السكان المدنيين في غزة، مؤكدا أهمية احترام جميع الأطراف العودة لوقف إطلاق النار بكامله والانخراط في مفاوضات حسنة النية لإدامته.


وأضاف: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى حماية جميع المدنيين بشكل دائم وإعادة الوصول إلى المياه والكهرباء، وإلى رفع العقبات التي تعترض دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور".


وأعرب جيروم بونافو عن ترحيب بلاده باقتراح خطة إعادة إعمار غزة التي قدمتها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، خلال قمة القاهرة في 4 آذار الماضي، وحث جميع الأطراف على الاستفادة من نقاط قوة هذه الخطة للمضي قدما، لا سيما بشأن قضايا الأمن والحوكمة.


وأكد أن مستقبل غزة لا يمكن فصله عن تسوية سياسية شاملة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيرا الى إن بلاده ستشارك في رئاسة مؤتمر دولي في نيويورك في حزيران2025 مع السعودية حول تنفيذ حل الدولتين.
وأضاف: "هذا هو السبيل الوحيد لتمكين الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمان".

 
 
gnews

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