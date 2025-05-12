الهند تعيد فتح 32 مطارا أغلقتها خلال التصعيد مع باكستان

ونقلت القناة: "أصدرت هيئة مطارات الهند وجهات الطيران المختصة إشعارا للطيارين بفتح 32 مطارا في المناطق الشمالية والغربية من البلاد، التي كانت مغلقة أمام الرحلات المدنية على خلفية التوتر المتصاعد بين الهند وباكستان".
وأضافت أن إشعار الطيارين صدر بعد توجيهات من القوات الجوية الهندية.
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الهندية عن إغلاق 32 من أصل 487 مطارا في البلاد على خلفية تصاعد التوتر مع باكستان.
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