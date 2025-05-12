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الهند تعيد فتح 32 مطارا أغلقتها خلال التصعيد مع باكستان

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 12-05-2025 11:47 ص

الوكيل الإخباري- أفادت قناة News18 بأن الهند أعادت فتح 32 مطارا شمال وغربي البلاد أغلقتها خلال التصعيد مع باكستان.

ونقلت القناة: "أصدرت هيئة مطارات الهند وجهات الطيران المختصة إشعارا للطيارين بفتح 32 مطارا في المناطق الشمالية والغربية من البلاد، التي كانت مغلقة أمام الرحلات المدنية على خلفية التوتر المتصاعد بين الهند وباكستان".

وأضافت أن إشعار الطيارين صدر بعد توجيهات من القوات الجوية الهندية. 

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وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الهندية عن إغلاق 32 من أصل 487 مطارا في البلاد على خلفية تصاعد التوتر مع باكستان.

 

وأصدرت هيئة مطارات الهند والجهات الطيران المختصة سلسلة من إشعارات الطيارين تعلن عن الإغلاق المؤقت لـ 32 مطارا في جميع أنحاء شمالي وغربي الهند أمام جميع الرحلات المدنية من 9 إلى 14 مايو 2025 لأسباب تشغيلية.

 

RT

 
gnews

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