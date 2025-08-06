الهند.. مقتل 4 أشخاص وفقدان العشرات جراء الفيضان

الوكيل الإخباري- يواصل رجال الإنقاذ البحث في الهيمالايا شمال الهند عن عشرات المفقودين غداة مصرع 4 أشخاص جراء فيضانات عارمة غمرت المنطقة. اضافة اعلان





وقال مسؤولون إن فرق الجيش ورجال الإنقاذ يبحثون عن العشرات، بما في ذلك ما لا يقل عن 11 جندياً، يُعتقد أنهم حوصروا أسفل الأنقاض.



وأشارت السلطات إلى أن رجال الإنقاذ انتشلوا أربع جثث حتى اليوم الأربعاء.



وقال ديليب سينغ، المسؤول بإدارة الكوارث: "ما زال البحث عن الآخرين مستمراً". وأضاف أنه تم إنقاذ 60 شخصاً على الأقل ونقلهم لأماكن أكثر أمناً.