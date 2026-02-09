الولايات المتحدة تتوصل إلى اتفاق نووي مع أرمينيا

الوكيل الإخباري- اتفقت أرمينيا والولايات المتحدة، الاثنين، على التعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض المدنية، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز علاقاتها مع حليف وثيق سابق لروسيا، وذلك بعدما توسطت في إبرام اتفاق سلام بمنطقة جنوب القوقاز قبل أشهر.

