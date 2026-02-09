الإثنين 2026-02-09 11:36 م

الولايات المتحدة تتوصل إلى اتفاق نووي مع أرمينيا

شعار تحذيري من خطر إشعاعي
الوكيل الإخباري-   اتفقت أرمينيا والولايات المتحدة، الاثنين، على التعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض المدنية، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز علاقاتها مع حليف وثيق سابق لروسيا، وذلك بعدما توسطت في إبرام اتفاق سلام بمنطقة جنوب القوقاز قبل أشهر.

وخلال زيارة إلى أرمينيا تستغرق يومين، وقع جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي ونيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرميني على بيان بشأن الاتفاق النووي.

 
 


