السبت 2026-06-06 11:10 ص

الولايات المتحدة تحرم أفراداً من بعثة إيران للمونديال من التأشيرات

الولايات المتحدة تحرم أفراداً من بعثة إيران للمونديال من التأشيرات
الولايات المتحدة تحرم أفراداً من بعثة إيران للمونديال من التأشيرات
 
السبت، 06-06-2026 09:10 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء بعثة المنتخب الإيراني لكرة القدم المشاركة في كأس العالم.اضافة اعلان


وأوضحت الوكالة أن قرار رفض التأشيرات شمل مدير المنتخب الإيراني، والأمين العام لاتحاد كرة القدم، والمدير التنفيذي للمنتخب، ومدير الإعلام، وعضواً في الطاقم الإعلامي، إضافة إلى أحد محللي المنتخب، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية واللجنة الدولية في الاتحاد.

وأضافت أن من المقرر أن يسافر هؤلاء الأفراد إلى المكسيك برفقة المنتخب الوطني، مشيرة إلى استمرار الجهود الرامية للحصول على تأشيرات دخول لهم.
 
 


gnews

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