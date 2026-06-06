الولايات المتحدة تحرم أفراداً من بعثة إيران للمونديال من التأشيرات

وأوضحت الوكالة أن قرار رفض التأشيرات شمل مدير المنتخب الإيراني، والأمين العام لاتحاد كرة القدم، والمدير التنفيذي للمنتخب، ومدير الإعلام، وعضواً في الطاقم الإعلامي، إضافة إلى أحد محللي المنتخب، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية واللجنة الدولية في الاتحاد.
وأضافت أن من المقرر أن يسافر هؤلاء الأفراد إلى المكسيك برفقة المنتخب الوطني، مشيرة إلى استمرار الجهود الرامية للحصول على تأشيرات دخول لهم.
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